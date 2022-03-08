Gölcük’te 91 bina yıkıldı

Gölcük ilçesinde metruk ya da orta hasarlı olup güçlendirmesi ve onarımı yapılmayan 91 bina yıkıldı.

Gölcük Belediyesi, ilçe genelinde onarım ve güçlendirmesi yapılmayan orta hasarlı binalar ile vatandaşların can güvenliğini tehdit eden, sosyal riskler oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında son olarak, Yeni Mahalle Marmara Caddesi ve İhsaniye Çiftlik Mahallesi 4134 Sokak’ta bulunan metruk binaların yıkımı belediye ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

İlçe genelinde, metruk ya da orta hasarlı olup güçlendirmesi ve onarımı yapılmayan toplamda 91 bina yıkıldı.