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Gölcük’te çocuklar Masal Bayramı oyununda buluşacak

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Gölcük Belediyesi, ilçedeki çocukları şubat ayı kültür sanat ekinlikleri kapsamında ücretsiz sahnelenecek "Masal Bayramı" isimli çocuk oyununda bir araya getirecek.

Gölcük’te çocuklar Masal Bayramı oyununda buluşacak
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Gölcük Belediyesi, ilçedeki çocukları şubat ayı kültür sanat ekinlikleri kapsamında ücretsiz sahnelenecek "Masal Bayramı" isimli çocuk oyununda bir araya getirecek.

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Gölcük Belediyesi, her ay düzenlediği kültür sanat etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda, 19 Şubat ve 3 Mart tarihlerinde Gölcüklü çocuklar, Masal Bayramı isimli müzikli çocuk oyununda eğlenceli anlar yaşayacak. Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısında ücretsiz sahnelenecek oyunda masal kahramanları, salonu dolduracak çocukları masal diyarına götürecek.

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