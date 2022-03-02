Gölcük’te çocuklar tiyatro ile eğleniyor

Gölcük Belediyesi, düzenlediği tiyatro oyunları ile ilçedeki çocukları birbirinden eğlenceli karakterlerle eğlendirmeye devam ediyor.

Gölcük’te yaşayan çocuklar, Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen tiyatro oyunları ile eğlenceli zamanlar geçiriyor. Bu kapsamda düzenlenen Gölcük Belediyesi Tiyatro Günleri, cumartesi günü 2 seans halinde ve ücretsiz sahnelenen "Kurnaz Tilki" adlı çocuk oyunu ile devam etti. Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda Sırf Tiyatro ekibi tarafından sahnelenen oyuna ilgi gösteren çocuklar ve aileleri, eğlenceli anlar yaşadı.