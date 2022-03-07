Gölcük’te gençler tiyatro sahnesinde

Gölcük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Şehir Tiyatrosu öğrencileri, ’Masal Kahramanları’ isimli tiyatro oyunuyla hem yeteneklerini sergiledi hem de çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.

Gölcük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Şehir Tiyatrosunda drama eğitimi alan öğrenciler, ’Masal Kahramanları’ adlı tiyatro oyununuyla çocukların karşısına çıktı. Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısında ücretsiz sahnelenen oyunda salondaki yerini alan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım, çocukların doyasıya eğlendikleri anlara eşlik etti. Ali Yıldırım Sezer, "Gölcük’ümüzün tiyatroya gönül vermiş yetenekli gençleriyle ve onların başarılarıyla gurur duyuyoruz. Gölcük Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni İbrahim Ethem Ulutan, oyunun yönetmeni Yeşim Aykut ve tiyatro bölümü öğrencilerimizi can-ı gönülden tebrik ediyor, salonu dolduran tiyatro sever hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Tiyatro sevgisini çocuklarımıza aşılamak ve hemşehrilerimizi tiyatro ile buluşturmak için, yetişkin ve çocuk tiyatro oyunlarımız aralıksız devam edecek. Bir sonraki tiyatro oyunumuzda görüşmek dileğiyle" dedi.