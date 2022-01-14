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Gölcük’te hayvanlara mama desteği

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Gölcük Belediyesi, ilçede kar yağışının etkili olduğu kırsal mahallelerde sokak hayvanlarına yönelik mama desteğini sürdürüyor.

Gölcük’te hayvanlara mama desteği
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Gölcük Belediyesi, ilçede kar yağışının etkili olduğu kırsal mahallelerde sokak hayvanlarına yönelik mama desteğini sürdürüyor.

Gölcük Belediyesi; ilçe genelinde sokak hayvanlarına mama desteğine devam ediyor. Dün başlayan ve ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından Gölcük Belediyesi ekipleri, besin bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarının yardımına koştu. Ekipler; ilçenin kırsal mahallelerinde yaşayan sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde olumsuz etkilenmemeleri ve beslenmesine destek olmak amacıyla farklı noktalara mama dağıtımı gerçekleştirdi. İlçe genelinde mama dağıtım çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, bazı bölgelerde ise hayvanları elleriyle besledi.

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Ekiplerin sokak hayvanlarına yönelik mama dağıtım çalışmalarına ilçe genelinde devam edeceği öğrenildi.

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