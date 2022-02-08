Gölcük’te kutsal emanetler sergisi açıldı

Gölcük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde, kutsal emanetlerin tablolarının yer aldığı sergi açıldı.

Kaligrafi Sanatçısı Güvenç Taşer ve eşi Türk Süsleme Sanatçısı Hülya Taşer’in büyük emeklerle yaptığı Topkapı Sarayı’ndaki kutsal emanetlerin orijinal boyuttaki tablolarının yer aldığı sergi, Gölcük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Çok Amaçlı Salonu’nda açıldı. Serginin açılışını; Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert birlikte yaptı. Sanatçı çift, uzun uğraş sonunda yaptıkları eserler hakkında katılımcılara bilgi verdi. Sergilenen eserler arasında, Hz. Muhammed’in mektupları, kılıcı, yayı ve mahfazaları gibi birçok kutsal emanetlerin bire bir tabloları yer alıyor. Başkan Sezer yaptığı açıklamada, "İlçemizde açtıkları sergi için Taşer çiftini tebrik ediyorum. Halkımıza, hafta boyunca açık olacak sergiyi gezmelerini tavsiye ediyorum" dedi.