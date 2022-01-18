Gölcük’te mazgallar ve yollar periyodik olarak temizleniyor

Gölcük Belediyesi ekipleri, bir yandan ilçe genelince mazgalları temizleyerek yağmur sonrası oluşabilecek su taşkınlarına engel olmaya çalışırken, bir yandan da sokakları yıkayarak kirlilik oluşmasının önüne geçiyor.

Gölcük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirerek çalışmalarını şekillendiren ekipler, ilçe genelinde mazgallarda temizlik çalışması yaparak, yağmur sonrası oluşabilecek su taşkınlarına karşı önlem alıyor. İlçeyi cadde cadde sokak sokak gezen ekipler, mazgallarda yağmur suyu tahliyesini engelleyecek tüm atıkları temizliyor. Tazyikli su ile yolları periyodik olarak yıkayan ekipler, kirlilik oluşmasının önüne geçiyor.