Gölcük’te öğrenciler ’Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ filmini izledi

Gölcük’te lise öğrencileri, ’Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ filmini izledi.

Gölcük’te 17 farklı lisede okuyan 797 lise öğrencisi, Trabzon’un Maçka ilçesinde Mehmetçik’in teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in kahramanlık hikayesinin anlatıldığı ’Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ filmini, Gölcük Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği organizasyon ile izledi.

Filmde, Trabzon Maçka’da 11 Ağustos 2017’de, teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in kahramanlık öyküsünü anlatılırken, izleyen öğrenciler zaman zaman duygusal anlar yaşadı.