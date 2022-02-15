banner4556

Gölcük’te satranç turnuvası başladı

banner4664

Gölcük’te 308 öğrencinin en iyi hamleleri yapmak için mücadele edeceği Okullar Arası Satranç Turnuvası başladı.

Gölcük’te satranç turnuvası başladı
banner4581

Gölcük’te 308 öğrencinin en iyi hamleleri yapmak için mücadele edeceği Okullar Arası Satranç Turnuvası başladı.

Gölcük Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde, Gölcük’te ’Öğrenciysen’ projesi kapsamında düzenlenen Okullar Arası Satranç Turnuvası başladı. Gölcük Kongre Sarayı’nda başlayan ve 15-16-17 Şubat tarihlerinde çekişmeli müsabakalara sahne olacak turnuvada ilçede bulunan 36 okuldan 308 öğrenci mücadele edecek. Turnuvaya katılan öğrenciler, en iyi hamleleri yapabilmek için hünerlerini sergileyecek. Turnuva 3 ayrı kategoride düzenleniyor. 3 gün sürecek turnuvada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verilecek.

banner4336

Turnuvanın öğrencilerin gelişimine katkı sunacağını söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Satranç turnuvasına katılan, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan sevgili öğrencilerimize başarılar diliyor, onları yetiştiren saygıdeğer ailelerine, öğretmenlerimize, Türkiye Satranç Federasyonu yetkililerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin eğitimi ve gelişimini destekleyecek çalışma ve projelerimize aralıksız devam edeceğiz" dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Rus savaş gemisi ‘Dmitry Rogachev’ Çanakkale...
Rus savaş gemisi ‘Dmitry Rogachev’ Çanakkale...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4665

banner4577

banner4616

banner4666