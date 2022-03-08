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Gölcük’te zabıta ekiplerinin denetimi sürüyor

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Gölcük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fahiş fiyat artışlarına ve stokçuluğa karşı marketlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Gölcük’te zabıta ekiplerinin denetimi sürüyor
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Gölcük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fahiş fiyat artışlarına ve stokçuluğa karşı marketlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Gölcük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son günlerde yağ satışları konusunda vatandaşlardan yoğun olarak gelen şikayetlere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Zincir marketler başta olmak üzere ilçe genelindeki tüm marketleri denetleyen ekipler, hem stokçuluk durumunu hem de etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığını kontrol etti. Ayrıca, ürünlerin son kullanma tarihleri de denetlendi.

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Pazaryeri Belediyesi zabıta ekipleri yağ denetimi...
Pazaryeri Belediyesi zabıta ekipleri yağ denetimi...
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