Gölkay Park yeni yüzü ile yeni sezona hazırlanacak

İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilmeye hazırlanan Yeni Nesil Yaşam Alanı Projesi ile atıl halde kalan Gölkay Park, yenilenen yüzü ile yeni sezonda vatandaşların hizmetine açılacak.

İzmit Gölkay Park, hazırlanan proje ile baştan sona yenilenecek. Gölkay Park’ı yeni yüzüne kavuşturacak projenin tanıtımı, İzmit’te bir otelde yapıldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in ev sahipliğinde yapılan tanıtımda, projenin içeriği ile ilgili videolarının ardından proje hakkında bilgiler paylaşıldı. Projenin yeni sezona yetiştirileceğini söyleyen Başkan Hürriyet, “Doğa harikası gölümüzle bütüncül bir ana plan elde edilmesiyle alanı yeniden düzenlenmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Proje ile 7’den 70’e tüm yaş gruplarına hitap etmeyi hedeflediklerini anlatan Hürriyet, “Yeni nesil Z kuşağının da keyifle gidebileceği bütün İzmitlilerin gidebileceği zengin bir çekim alanı oluşturmayı planlıyoruz. Göl ve kıyı kullanımından ayırmayacağız Gölkay’ı. İzmit’te bunun acısını hâlâ çekiyoruz. Bir kent var denizden uzak. Çağın ötesini de düşünerek açık, yarı açık ve kapalı alanları hafif çelik ile tasarladık. Zemin katımızda sanki bir mahalle sokağıymış gibi bir ambiyans olacak. Geniş ve açılabilir bir sokak mecrası oluşturmaya çalıştık. Oturma alanları ve temalı teraslarla ziyaretçileri cezbederken alanlara şeffaflık da sağladık” diye konuştu.

Sokak lezzetlerinin sunumu için kentin cazibesini artırmak adına güzel bir alan tasarladıklarını söyleyen Hürriyet, “Kafelerden bağımsız bir şekilde kentsel donatılar düzenledik. Misafirlerimiz zamanlarını en kaliteli şekilde geçirsin istiyoruz. Kamu kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmek, mevcudu iyileştirmek atıl alanları halkın kullanıma sunmak en önemsediğimiz konular. Çünkü biz bu şehri seviyoruz. ‘Ben yaptım oldu’ mantığıyla değil projeyi sizin fikirlerinizle zenginleştirmek istiyoruz. Kentte kimliği olan kentte iş yapan esnafımız da dahil fikirlerini almak istiyoruz. Beraber tasarlayalım, beraber akıl yürütelim. Bütün amacımız bu projeyi hızlı bir şekilde bitirip önümüzdeki sezon halkımızın hizmetine açmak” şeklinde konuştu.

Proje ile alanda bulunan su sporları için tesis birimleri ve çeşitli büyüklükte 10 adet kafe yapısı tasarlandı. Peyzaj projesinde göl ve kıyı kullanımına önem verilerek yapılarla bütünlük amaçlandı. Projede konteyner kalıplarının dışında kullanılarak birimlerin farklı sistemler içerisinde kendi karakterini değiştirmesi ve dönüştürmesi sağlanacak. Açık, yarı-açık ve kapalı alanlarıyla hafif çelik sistemler ile tasarlanan yapı kompleksinin ekolojik ve sürdürülebilir olması sağlanacak.

Alanda kafe yapılarının kullanımının yanı sıra kıyı düzenlemesi ile alana çekim sağlanacak. Kafeden bağımsız bir şekilde insanların kıyıyı kullanabilecekleri ve gölü seyredebilecekleri kentsel donatılar ile proje desteklenecek. Ticaret kurgusunu desteklemek amacı ile yaya kullanımını arttırıcı kentsel mobilya önerileri de geliştirilecek. Ağaçlı meydan, seyir terası, kıyı oturma birimleri ve çocuk oyun alanı ile insanların kullanabilecekleri dinlenme ve aktivite alanları oluşturulacak.