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Görkem’in imzalı forma hayali gerçek oldu

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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan fanatik Kocaelisporlu özel birey Görkem Işık, hediye edilen imzalı forma ile büyük mutluluk yaşadı.

Görkem’in imzalı forma hayali gerçek oldu
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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan fanatik Kocaelisporlu özel birey Görkem Işık, hediye edilen imzalı forma ile büyük mutluluk yaşadı.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Görkem Işık’ın hayalini gerçeğe dönüştürdü. Özel birey Görkem Işık’ın fanatik bir Kocaelisporlu olduğunu öğrenen Şener Söğüt, Işık ailesini ziyaret etti. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mücahit Bulut ile Gençlik ve Spor Müdürü Ali Osman Baş da Başkan Söğüt’e eşlik etti. Görkem’in ailesiyle sohbet eden ve sağlık durumu hakkında bilgiler alan Şener Söğüt, her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Görkem’e sürpriz yapan Başkan Söğüt, futbolcuların imzasının yer aldığı formayı hediye etti. İmzalı forma ile buluşan Görkem Işık, büyük heyecan yaşadı.

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