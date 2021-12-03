Görme engelli Fatih için okul bahçesine engelli yolu yapıldı

Kocaeli’de görme engelli ilkokul öğrencisi Fatih Akçay için okul bahçesine engelli yürüyüş yolu yapıldı.

2 yaşında geçirdiği göz ameliyatı sonrasında görme engelli olan özel öğrenci Fatih Akçay, 3. sınıfta eğitimine devam ediyor. Okul bahçesinde engelli yürüyüş yolu olmadığı için güvenli şekilde sınıfına gitmekte zorlanan Akçay için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Bu durumunun ailesi tarafından sosyal medya üzerinden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a iletilmesi üzerine Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri duruma müdahale etti. Yapılan çalışma ile görme engelli vatandaşların üzerinde rahatça yürüyebildiği, engelli yürüyüş yolunun montajı, Fatih’in okulunun bahçesine yapıldı.