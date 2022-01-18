Hackathon Akıllı Şehirler Yapay Zeka Yarışmasına start verildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ŞURA Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi ve Teknopark Kocaeli işbirliğiyle düzenlenen "Akıllı Şehirler Yapay Zeka" konulu Hackathon etkinliği, Kocaeli Bilim Merkezi’nde başladı.

Katılımın yüz yüze olduğu ve her yarışmacının kendi ekipmanını getirdiği yarışma bugün saat 10.00’da başladı. 25 katılımcının olduğu ve 13 gruptan oluşan yarışmada liselilerde 3 takım 7 kişi, üniversitelerde 6 takım 14 kişi, mezunlarda da 2 takım 4 kişi yarışan yarışma, yarın (19 Ocak Çarşamba) 10.00’da son bulacak. Yarışmacıların çözüm önerilerini akademisyen 3 jüri üyesi değerlendirecek. Yaptıkları sunumlarla çözüm önerilerini jüriye anlatacak olan yarışmacılar üç kategoride ayrı ayrı değerlendirilecek. Bireysel ödüllendirilmenin yapılmayacağı yarışmada her kategorinin birincisine 10.000 TL para ödülü verilecek. Ödüller, 19 Ocak’ta Akıllı Şehirler Şura’sında Başkan Tahir Büyükakın tarafından takdim edilecek.

24 saat sürecek

Bilgisayar programcıları ve yazılımcılarının belirli bir problemi çözmek için yarıştıkları Hackhaton’da konuşan Bilgi ve İşlem Daire Başkanı İsmail Gülsoy da yarışma hakkında bilgi verdi. Gülsoy, "Hackathon’umuz 24 saat sürecek. Yarın 10.30’a kadar burada kesintisiz devam edecek. Öğrencilerimize saat 10.00’da verdiğimiz kahvaltıyla yarışmamızı başlattık. Açıklamalar yaptık. 12.00’de yarışmacılara öğle yemeği vereceğiz. 17.00-18.00 arası öğrencilerimize akşam yemeği vereceğiz. Gece de çorbamız olacak. Yarın sabah kahvaltıyla da yarışmamız bitmiş olacak" diye konuştu.