Halk meclisi kırsal mahallelerde devam ediyor

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, halk meclisi kapsamında Tepemanayırı, Ahatlı, Hatipler, Elbizli, Duraklı, Kargalı ve Yağcılar’a konuk oldu.

Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Büyükgöz, hazırlanan slayt gösterimi eşliğinde yapılan hizmetler, devam eden çalışmalar ve projelere ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Büyükgöz, "2021 yılı içerisinde doğalgazı olmayan hiçbir kırsal mahalle kalmadı hamdolsun. 35 senedir tapu sorunu olan merkez mahallelerimiz Hürriyet ve Yavuz Selim’de tapularını verdik. Bu iki mahallemizde de doğalgaz sorununu hızla çözdük. Şuyulandırma ve imar uygulamalarını hızla devam ettiğimiz kırsal mahallelerimizde bu çalışmalarımızı da inşallah 2022 yılı sonuna kadar tamamlamış olacağız. Hep birlikte kardeşçe yaşadığımız Gebze’mizin kültürünü yaşatmalı ve gelecek kuşaklara aktarmamız lazım. Bunun için ilçe merkezine bir kent müzesi kuracağız. Belediyemizin sosyal tesisleri olan Güzide Sosyal Tesislerimizde Gebze mutfak sanatları merkezi kuracağız. Orada daima Gebze’nin yöresel yemekleri pişirilerek vatandaşlarımıza sunulacak. Önümüzdeki günlerde de köyler arası mancarlı pide yarışması yapacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükgöz, hizmet sunumunun ardından vatandaşların sorularını da cevaplandırdı.