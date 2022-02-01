banner4556

Halk oyunları kursu yeni dönem kayıtları başladı

banner4336

Darıca Belediyesi, geleneksel Türk kültürünün önemli bir parçası olan Türk halk oyunlarını herkesin öğrenebilmesi için ücretsiz kurslar düzenliyor. Kısa bir süre önce açılan kursta, yetişkin grubu için yeni dönem kayıtlarının başladığı belirtildi.

Halk oyunları kursu yeni dönem kayıtları başladı
banner4584

Darıca Belediyesi, geleneksel Türk kültürünün önemli bir parçası olan Türk halk oyunlarını herkesin öğrenebilmesi için ücretsiz kurslar düzenliyor. Kısa bir süre önce açılan kursta, yetişkin grubu için yeni dönem kayıtlarının başladığı belirtildi.

banner4575

Geleneksel Türk halk kültürünün önemli bir parçası olan Türk halk oyunlarını Darıca’da yaygınlaştırmak amacıyla ücretsiz olarak halk oyunları eğitimleri düzenlenirken kurs sonunda oluşturulacak halk oyunları ekipleri yarışmalara da katılacak. Genç yaşlı, kadın erkek 7’den 70’a halk oyunlarına ilgi duyan herkesin başvurabileceği kurslara ilginin yoğun olması bekleniyor.

Hafta içi salı ve perşembe günleri düzenlenecek dersler için kayıt yaptırmak isteyenlerin Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde bulunan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekiyor. Son kayıt tarihinin 7 Şubat olduğu belirtilen halk oyunları kursuna katılmak isteyenlerin Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nden detaylı bilgi alabilecekleri ifade edildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Barış Manço, kendi yaptırdığı okulda anıldı
Barış Manço, kendi yaptırdığı okulda anıldı
  1. İstanbul

banner3841

banner4586

banner4578

banner4616