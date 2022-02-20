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Hayali gerçek oldu

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KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’de yaşayan Musa Ataş, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde gördüğü eğitimle okuma yazmayı öğrendi.

Hayali gerçek oldu
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KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’de yaşayan Musa Ataş, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde gördüğü eğitimle okuma yazmayı öğrendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde ‘Hayaldi Gerçek Oldu’ projesi kapsamında yaklaşık 4 yıldır eğitim gören özel gereksinimli Musa Ataş’ın hayali gerçekleşti. Musa Ataş, okuma yazmayı öğrenerek, kendisinden küçüklere de öğrendiklerini öğretmeye başladı.

"Artık istediği yere kendi başına gidip gelebiliyor"

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Oğlunun okuma yazma öğrenmesinden çok mutlu olan Ayhan Ataş, "Musa özel durumundan dolayı ilkokulda okuma yazmayı öğrenemedi. 2018 yılında Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’ne başladı. Bu merkezde okuma yazmayı öğrendi. Artık istediği yere kendi başına gidip gelebiliyor. Ayrıca Musa’nın ilkokul 1’inci sınıfa giden bir yeğeni var. ‘Yeğenine ders çalıştırır mısın?’ diye sordum. Musa artık yeğenine karşılıklı oturup bir öğretmen gibi ders çalıştırıyor. Ben gerçekten çok duygulandım. İnanılmaz bir duyguydu. Musa, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde birçok eğitim aldı ve sebze yetiştirmeyi öğrendi. Kendi bahçemizde de sebze yetiştiriyor, bakımlarını yapıyor. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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