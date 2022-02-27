Hayallerinizdeki düğün için aradığınız her şey bu fuarda

Evlenecek çiftlerin hayallerindeki düğünü gerçekleştirebilmeleri için hazırlanan Evlilik Fuarı, gelinlikten mücevhere kadar birçok alanda alternatif sunuyor.

Birçok firmanın katılımıyla gerçekleştirilen Evlilik Fuarı, Wellborn Luxury Hotel’in ev sahipliğinde düzenlendi. Evlilik hazırlığı içinde olan çiftlerin yoğun ilgi gösterdiği fuarda; gelinlikten mücevhere, fotoğrafçıdan kuaföre kadar birçok firma standı ve düğün mekanları ’2022 düğün paketleriyle’ yer alıyor. Festival, bugün saat 20.00’a kadar ziyarete açık olacak.