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Hayallerinizdeki düğün için aradığınız her şey bu fuarda

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Evlenecek çiftlerin hayallerindeki düğünü gerçekleştirebilmeleri için hazırlanan Evlilik Fuarı, gelinlikten mücevhere kadar birçok alanda alternatif sunuyor.

Hayallerinizdeki düğün için aradığınız her şey bu fuarda
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Evlenecek çiftlerin hayallerindeki düğünü gerçekleştirebilmeleri için hazırlanan Evlilik Fuarı, gelinlikten mücevhere kadar birçok alanda alternatif sunuyor.

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Birçok firmanın katılımıyla gerçekleştirilen Evlilik Fuarı, Wellborn Luxury Hotel’in ev sahipliğinde düzenlendi. Evlilik hazırlığı içinde olan çiftlerin yoğun ilgi gösterdiği fuarda; gelinlikten mücevhere, fotoğrafçıdan kuaföre kadar birçok firma standı ve düğün mekanları ’2022 düğün paketleriyle’ yer alıyor. Festival, bugün saat 20.00’a kadar ziyarete açık olacak.

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