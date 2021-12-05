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Hem doğada yürüdüler hem de 35 kilo atık topladılar

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Avrupa Atık Azaltım Haftası özel temasıyla gerçekleştirdiği yürüyüşte doğadan 35 kilo atık toplandı.

Hem doğada yürüdüler hem de 35 kilo atık topladılar
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Avrupa Atık Azaltım Haftası özel temasıyla gerçekleştirdiği yürüyüşte doğadan 35 kilo atık toplandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sıfır Atık Şube Müdürlüğü’nün ortak gerçekleştirdiği etkinlikte doğaseverler atık azaltımı ve yoğun plastik kullanımına dikkat çekmek, sıfır atık konusunda katılımcılarda farkındalık oluşturmak amacıyla, evlerinden getirdikleri poşetlerle çevredeki atıkları topladı. Parkur boyunca 35 kilo ambalaj (plastik, metal ve cam) atığı toplandı.

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