Hem eğlendiler hem öğrendiler

Başiskele Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında ’Ali Baba’nın Çiftliği’ isimli çocuk tiyatrosunu miniklerle buluşturdu.

Çocukların eğlenerek ve öğrenerek vakit geçirmeleri adına çeşitli etkinlikler düzenleyen Başiskele Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında minikleri tiyatro oyunlarıyla buluşturuyor. Yaz aylarında mahallelerde düzenlenen açık hava tiyatro oyunları, kış aylarının gelmesiyle birlikte salonlarda oynanmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Yeniköy Kültür Merkezinde düzenlen ‘Ali Baba’nın Çiftliği’ adlı müzikli çocuk tiyatrosuna çok sayıda çocuk katıldı. Tiyatro oyuncuları ile minik tiyatroseverlerin sürekli etkileşim içinde olduğu, karşılıklı sohbet ve müzikler eşliğinde dansların edildiği oyunda çocuklar eğlenirken öğrendi. Etkinliğe katılım sağlayan çocuklar ve ebeveynleri emeği geçen herkese teşekkür etti.