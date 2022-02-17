Hem meslek öğreniyorlar hem de gelir elde ediyorlar

Darıcalı kadınlar, el becerilerini geliştirip mesleğe dönüştürmek ve aile bütçelerine katkı sağlamak için Darıca Belediyesi’nin düzenlediği kurslarda buluşuyor.

Darıca Belediyesi, kadınların daha fazla istihdama katılımını sağlamak amacıyla ücretsiz olarak çeşitli kurslar düzenliyor. Darıca Belediyesi Kişisel Gelişim ve Eğitim Merkezleri’nde (KİGEM) düzenlenen kurslara katılan kadınlar kültürden sanata, spordan kişisel gelişime uzman eğitmenler tarafından verilen kurslarda hem sosyalleşiyor hem de becerilerini geliştiriyor. Eşi Havva Bıyık ve AK Parti Darıca İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Gülenç ile birlikte Emek Mahallesi KİGEM’i ziyaret eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kadın kursiyerlerle sohbet ederek, yaptıkları çalışmaları inceleyip bilgi aldı.

"Hanımeli pazarı açacağız"

Kadınların el emeği göz nuru eserlerini inceleyen Muzaffer Bıyık, kadınların meslek öğrenirken ekonomik kazanç da sağlayacakları bir sistem oluşturacaklarını söyledi. Darıcalı kadınların hayallerini gerçekleştirmelerine katkıda bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını da kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, "Kadınların kurslardan öğrendikleriyle ürettikleri çeyiz ürünleri, el nakışları, dekoratif ev aksesuarları, takılar, süs eşyaları, çantalar ve daha birçok el emeği ürününü satıp aile ekonomilerine katkı sağlamaları için özellikle Kapalı Pazar’da hanımeli pazarı açacağız. Böylece el emeği göz nuru eserlerini satarak aile bütçesine katkı sağlama imkanı da bulacaklar. Bunun yanı sıra özellikle kadınların hayallerini gerçekleştirmelerine katkıda bulunmaktan dolayı da ayrıca mutluyuz. Kurslarımızda eğitim alan kadınlar kendi işyerlerini açarak iş hayatına atılıyor. Ben de onları işyerlerinde ziyaret ediyorum. Amacımız Darıca Belediyesi’nin kurslarında eğitim alarak işyeri açan kadınların sayısını arttırmak" diye konuştu.