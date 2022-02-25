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Hız Uyarı Sistemiyle trafik kazalarında yüzde 70 oranında azalma

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin SEKA Tüneline iki ay önce kurduğu Hız Uyarı Sistemi trafik kazalarında yüzde 70 oranında azalma sağladı.

Hız Uyarı Sistemiyle trafik kazalarında yüzde 70 oranında azalma
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin SEKA Tüneline iki ay önce kurduğu Hız Uyarı Sistemi trafik kazalarında yüzde 70 oranında azalma sağladı.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin şehir içi trafik düzenlenmesi adına ulaşımda yenilik kimliğiyle modernize ettiği sistemler, sürücülere güvenli sürüş imkanı sağlıyor. Büyükşehir, trafik güvenlik ekipmanları iyileştirme çalışmaları kapsamında sinyalizasyon, oto korkuluk yapımı, yatay ve düşey işaretleme uygulaması, bilgi ekranları, akıllı trafik işaretleri, radar hız sensörleri gibi modern uygulamaları hayata geçiriyor.

Kocaeli Trafik Yönetim Merkezi tarafından SEKA Tünelinin girişi, çıkışı ve içerisi PTZ (kaydırma, eğme, yakınlaştırma ) özelliği olan kameralar ile devamlı olarak takip ediliyor. Yaşanan herhangi bir olumsuzluk anlık olarak emniyet ekipleri ile paylaşılıyor, böylece hızlı bir şekilde müdahale etme imkanı sağlanıyor. Sistem sayesinde son 2 ay içinde trafik kazalarında yüzde 70 oranında azalma yaşandığı ifade edildi.

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