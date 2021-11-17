Hulusi Kentmen’in evi aslına uygun yenilenecek

İzmit Belediyesi, Yeşilçam’ın emektar oyuncusu Hulusi Kentmen’in İzmit’te bulunan evini aslına uygun olarak yenileyecek.

İzmit Belediyesi, Yeşilçam’ın tatlı, sert ve babacan karakteri Hulusi Kentmen’in İzmit’te yaşadığı evini rekonstrüksiyon çalışmalarıyla yeniden kazandıracak. Yaklaşık 15 yıldır kullanılmayan ve zamanla harabeye dönen evde rölöve projesinin onaylanmasının ardından çalışmalara başlayan İzmit Belediyesi, çalışmalara el ile söküm işlemiyle devam edecek. Can ve mal güvenliğinin üst düzeyde tutulduğu çalışmalarda sökülen ve yeniden kullanılabilir nitelikteki yapı malzemeleri titizlikle ayıklanarak uygun koşullarda muhafaza edilecek.