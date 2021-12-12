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İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

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Kaza, dün gece saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Kabaoğlu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 41 TV 911 plakalı Renault marka otomobil, bilinmeyen bir sebeple 34 BHT 056 plakalı Mercedes marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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