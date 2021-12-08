İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde çalışmalar sürüyor

Gebze’de İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi Kompleksinin 1. etabında temel betonunun atılmasının ardından inşa çalışmaları sürüyor.

Gebze Belediyesi’nin önemli projelerinin başında gelen İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi Projesi’nde çalışmalar devam ediyor. Eski devlet hastanesi ve şuan ki İlçe Sağlık Müdürlüğü yerleşkesinin bulunduğu alanda hayata geçirilecek Gebze İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi Projesi’nin 1. etabında devam eden çalışmaları denetleyen ve yetkililerden bilgi alan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezimizin 1. etap inşaatında temel betonumuz atıldı. İnşaat hızla devam ediyor. Hedeflenen süre içerisinde tamamlayacağımız projemiz, tam teşekküllü sağlık hizmetlerinin sunulacağı bir yer olacak inşallah. Şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.