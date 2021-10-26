İnşaat sektörünün sorunları bakanlıkta çözüm buldu

Kocaeli’deki inşaat sektörünün temsilcileri, yaşadıkları sorunların çözümü için Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile görüştü. Görüşme sonucunda 17 maddelik dosya sunan heyet, taleplerine olumlu karşılık buldu.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile bir araya gelen Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Körfez Ticaret Odası İnşaat Komitesi Başkanı Ayşe Hacet Aşar ve sektör temsilcileri, 5 aydır Kocaeli’deki odaların yetkililerinden oluşan bir heyetle sektör temsilcilerinden toparladıkları sorunları madde madde gündeme getirerek, sektörün taleplerini açıkladı.

"Türkiye’deki tüm inşaatçılar fayda sağlayacak"

Görüşmede çözüm önerilerinin geliştirildiğini ifade eden Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, "Çok yoğun mesailer harcayarak tespit ettiğimiz sorunların ve çözüm önerilerinin sağlıklı bir şekilde Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank’a ulaştırdığımız ve iyileştirmelerin yapılması için bakanlığımızın hızlı aksiyonlar aldığından dolayı çok memnun olduk. Bu aksiyonlar sonucunda Türkiye’deki tüm inşaatçılar fayda sağlayacaktır. Ayrıca bakan yardımcımızın üst düzey ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ederiz" dedi.