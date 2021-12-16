İş garantili pasta okulunda başkan Özlü hünerlerini sergiledi

Başiskele Belediyesi, Kocaeli Pastacılar Odası ve Başiskele İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle geçen ay eğitimlere başlayan pastacılık okulunda geleceğin pasta şefleri yetişiyor.

Yeniköy Merkez Mahallesi Başiskele Belediyesi Halil İbrahim Sofrası Aşevi’nin üst katında yer alan kurs eğitim merkezinde eğitim gören kursiyerleri ziyaret eden Başkan Özlü, burada pizza yaparak mutfaktaki hünerlerini de sergiledi. Belediye Başkanı M. Yasin Özlü ziyarette yaptığı konuşmada, “Başiskele’mizde istihdamı desteklemek ve nitelikli personel yetiştirmek için meslek edindirme kursları açıyoruz. Fırın ve pastane sektörüne eleman yetiştirmek amacıyla açılan pastacılık okulumuz, 94 gün boyunca 750 saatlik eğitimden oluşuyor. 100’e yakın başvuru sonrası yapılan mülakatlar neticesinde 12 kursiyerimiz geçtiğimiz Kasım ayından itibaren eğitim görmeye başladı. Bu tarz istihdama yönelik kurslarımız devam edecek. Hünerli kadınlarımızın aile ekonomilerine katkı vermelerine destek vermeye devam edeceğiz.” dedi.

Pastacılık okulunda verilen eğitimden çok memnun olan kursiyerler de Başkan Özlü’ye teşekkür etti.