İstiklal Caddesi’nin 300 metrelik bölümü tamamladı

İzmit Belediyesi’nin ‘Fethiye Caddesi ve Yan Yolları Yeniden Düzenlenme’ projesi kapsamında İstiklal Caddesi’nde devam eden altyapı çalışmalarının ilk etabında 300 metrelik bölüm tamamlandı.

İzmit Belediyesi, ‘Fethiye Caddesi ve Yan Yolları Yeniden Düzenlenmesi’ projesi kapsamında altyapı çalışmalarına İstiklal Caddesi’nde devam ediyor. Hafta sonu da mesailerine devam eden ekipler, projedeki kanalizasyon bağlantılarının önemli bir kısmını tamamladı. Çalışmalar süresince İzmit Belediyesi, hem çalışmaları yakından takip ediyor hem de esnafın taleplerini dinliyor. Esnafın çalışma süresince mağduriyet yaşamaması adına çalışmalar bölüm bölüm ilerliyor. Böylece İstiklal Caddesi’nde kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu hattının 300 metrelik kısmı tamamlandı. Çalışmalar kapsamında ayrıca caddenin sağ tarafında kanalizasyon parsel bağlantıları yapılmaya devam ediyor.