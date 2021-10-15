İtalya’da Kağıtspor rüzgarı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtsporlu karateciler, İtalya’da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Oyunlarından derece ile ayrıldılar.

İtalya’da Kağıtspor rüzgarı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtsporlu karateciler, İtalya’da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Oyunlarından derece ile ayrıldılar.

Kağıtsporlu karateciler Türkiye Şampiyonasından başarı ile döndüler. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtsporlu karateciler, Ferrara kentinde düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Oyunlarından derece ile ayrıldı. Kağıtsporlu sporcular, 17 ülkeden 40 sporcunun katılımı ile İtalya’nın Ferrara kentinde düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Oyunlarından altın madalya ile döndü. Son olarak katıldıkları Dünya Şampiyonasında kazandıkları altın madalyalar ile adını tüm dünyaya duyuran büyükşehir Kağıtspor‘un başarılı judocularından Doğukan Coşar 81 kilogramda Avrupa Şampiyonu, Talha Ahmet Erdem 73 kilogramda Avrupa Şampiyonu, Mehmet Can Topal ise 66 kilogramda Avrupa ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı. Şampiyon sporcular ayrıca milli takımlar arasında Avrupa ikincisi oldu. Downlular Avrupa Şampiyonasında mücadele eden bir diğer Büyükşehir Kağıtspor’lu sporcu Anıl Demir, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Atletizm Milli Takımı adına katıldığı şampiyonada cirit ve gülle atma kategorisinde Avrupa üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.

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