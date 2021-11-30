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İtfaiye 2 günde 143 olaya müdahale etti

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kentte etkili olan lodos sebebiyle meydana gelen 143 olaya müdahale etti.

İtfaiye 2 günde 143 olaya müdahale etti
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kentte etkili olan lodos sebebiyle meydana gelen 143 olaya müdahale etti.

Marmara Denizi’nde dün sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren lodos hayatı olumsuz yönde etkiledi. Lodos nedeniyle Kocaeli genelinde su baskını, deniz taşması, çatı uçması ve ağaç devrilmesi başta olmak üzere meydana gelen olaylara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı müdahale ediyor. 12 ilçede 2 gündür lodos nedeniyle meydana gelen 143 olaya itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Büyükşehir itfaiyesi tarafından 12 ilçede meydana gelen 66 çatı uçması, 23 ağaç devrilmesi, 3 deniz taşması, 2 tehlike arz eden durum, 1 baca devrilmesi, 47 çatıda tehlike arz eden durum ve 1 insan kurtarma olayına müdahale edildi.

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