İtfaiye’den İZAYDAŞ personeline eğitim

Büyükşehir İtfaiyesi, İZAYDAŞ personeline acil durum ekipleri güncelleme eğitimi verdi.

İtfaiye’den İZAYDAŞ personeline eğitim
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Büyükşehir İtfaiyesi, İZAYDAŞ personeline acil durum ekipleri güncelleme eğitimi verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) tarafından İZAYDAŞ personellerinden oluşan acil durum ekiplerine güncelleme eğitimi verdi. Prosesleri gereği farklı türde yanıcı maddeler ile çalışılan tesis personellerine, daha önce verilen Acil Durum Ekipleri Eğitimine ek olarak güncelleme eğitimleri de verildi. Olası yangın ve acil durumlarda hareket tarzı ile önceden belirlenen senaryolara göre müdahale uygulamaları yapıldı.

Yangınla mücadelede kullanılan yangın akımları ile genel hortum ve ekip çalışmalarının ağırlıkta olduğu eğitimde, İZAYDAŞ personellerinin becerileri gözlendi.

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