“İyi Dersler Hayat” adlı oyunu öğretmenler sahneledi

24 Kasım Öğretmenler Günü için Şehir Tiyatrolarının hazırladığı, oyuncularının tamamı öğretmenlerden oluşan "İyi Dersler Hayat" adlı oyun büyük beğeni topladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler günü için ortak bir tiyatro oyunu hazırladı. Oyuncularının tamamının öğretmenlerden oluştuğu “İyi Dersler Hayat” adlı oyun büyük beğeni topladı. Oyunu izleyen öğretmenler, sahnedeki meslektaşlarını alkışlarla destekledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmen Günü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenliyor. Bu kapsamda Kocaeli Şehir Tiyatroları ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, 24 Kasım Öğretmenler Günü için ortak bir tiyatro oyunu hazırlandı. Kocaeli Şehir Tiyatroları oyuncuları Mert Özekici ve Volkan Dinç, “İyi Dersler Hayat” adlı tiyatro oyununu hazırladı. Volkan Dinç’in yönetmenliğini üstlendiği ve oyuncu kadrosunun tamamının öğretmenlerden oluştuğu tek perdelik oyunun ilk gösterimi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.