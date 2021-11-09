İzmit Belediyesi, istiridye mantarı üretimine başladı

İzmit Belediyesi, tarımsal kalkınma hamleleri kapsamında istiridye mantarı üretimine başladı.

Besin değeri yüksek olan istiridye mantarı için kolları sıvayan İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, üretim çadırını modern hayvan pazarında kurdu. İstiridye mantarı üretim çadırında incelemelerde bulunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Bir süre önce çalışmalarına başladığımız mantar üretimi ile ilgili son noktaya geldik. İzmit Belediyesi üreten belediye vizyonuyla yoluna devam ediyor. Şuanda mantar üretim tesisindeyiz. Bu tesisi ve mekanizmayı biz kurduk. Veteriner İşleri Müdürlüğümüzün yaptığı teknik incelemeler, bu üretimi yapan firma ve belediyelere yaptıkları geziler sonucunda biz de kendimize ait bir alanda mantar üretim tesisimizi kurduk. Kaliteli, doğal ve çevreye duyarlı bir üretimi neden yapmayalım dedik. Bu üretim belediyemize ait şirketlerimizin de ticaretine katkı sunacak. Daha da önemlisi burada yerel üreticiyi teşvik edecek, destekleyecek bir çalışma. İncelemelerimiz sonucunda bu üretim hamlesi devreye girmiş oldu" dedi.

"2 buçuk ton istiridye mantarı elde etmeyi planlıyoruz"

Hürriyet, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu üretim iki açıdan çok önemli. Topraksız ve minimum insan gücüyle tamamen otomasyon sistemiyle yapılan bir üretim. Hayatımızın olmazsa olmazı olan su. Bütün üretimlerimizi susuz üretim üzerine kurulmuş bir mekanizmaya dönüştürmek zorundayız ki su kaynaklarımızı koruyabilelim. Aksi halde insanoğlu için, doğa için ve dünya için ileride dönülmesi zor koşullar ortaya çıkmasın. Bu yüzden ikinci önemli hususumuz üretimimizi susuz üretim metoduyla hayata geçirmemiz. İki aylık zaman diliminde 100 metrekare tabanı olan bu çadırda ortalama 2 buçuk ton istiridye mantarı elde etmeyi bekliyoruz"