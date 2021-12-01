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İzmit Belediyesi’nden "Engelsiz Festival"

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İzmit Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında özel gereksinimli bireylerin sosyalleşmesini sağlamak ve farkındalığı artırmak amacıyla 3-4 Aralık tarihlerinde "Engelsiz Festival" düzenleyecek.

İzmit Belediyesi’nden "Engelsiz Festival"
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İzmit Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında özel gereksinimli bireylerin sosyalleşmesini sağlamak ve farkındalığı artırmak amacıyla 3-4 Aralık tarihlerinde "Engelsiz Festival" düzenleyecek.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve İzmit Kent Konseyi Engelli Meclisi iş birliğinde, 3-4 Aralık tarihlerinde İzmit Belediyesi Meydanı’nda Engelsiz Festival düzenlenecek. Dolu dolu geçecek festivalde engelli dernekleri farkındalık stantları açacak, gönüllü müzik grupları müzik dinletileri gerçekleştirecek. Festivalde özel çocukları eğlendirmek için çeşitli gösteriler de düzenlenecek.

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