İzmit Belediyesi’nden konteyner mesaisi

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki çöp konteynerlerinde dezenfeksiyon, tamir, yıkama ve değişim çalışması gerçekleştirdi.

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, rutin temizlik çalışmalarının yanında mahallelerdeki çöp konteynerleri ve kovalarının bakımını ve dezenfeksiyon işlemlerini de yapıyor. Ekipler, son olarak Yahya Kaptan Mahallesi’nde gerçekleştirdikleri mesaide çöp konteynerlerinin dezenfeksiyonunu yaparak, zamanla hasar gören çöp konteynerleri ve kovalarını tamir ederek tekrar kullanılabilir hale getirdi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kullanılamayacak durumda olan çöp konteynerlerini ise yenileriyle değiştirdi. Ekipler ayrıca çöp konteynerlerinin ulaşımı engellemesi adına cepler oluşturarak konteynerleri cebe yerleştirdi.