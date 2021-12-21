İzmit Çarşısı, evde kompost yapımını anlatacak

İzmit Çarşısı, atıksız yaşamın dinamiklerinden biri olan kompost işlemi ile ilgili Instagram’dan canlı yayın yapacak.

İzmit Belediyesi ile Good4Trust iş birliğinde hayata geçirilen İzmit Çarşısı’nda faaliyet gösteren üreticiler, Instagram canlı yayınlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda 26 Aralık Pazar günü saat 19.00’da İzmit Çarşısı üreticisi olan Şamama’nın Kurucusu Nilgün Kaplan ile İzmit Çarşısı İletişim ve İçerik Koordinatörü Kamer Oğur Günay’ın moderatörlüğünde ’Evde Kompost Nasıl Yapılır?’ konulu canlı yayın gerçekleştirilecek.

Çeşitli eğitim ve araştırmalar ile konu hakkında bilgi sahibi olan ve uzun süredir evde kompost ile gübre üreten İzmit Çarşısı Üreticisi Nilgün Kaplan, başkalarına da ilham olabilmek adına atölyeler düzenliyor. İzmit Çarşısı Instagram hesabından canlı olarak gerçekleşecek yayında evde kompost yapma yöntemi ve ipuçları konuşulacak.