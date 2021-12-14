İzmit Çarşısı, Kocaeli Arı Yetiştiricileri Birliği ile toplandı

İzmit Çarşısı’nda görevli ekip, Kocaeli Arı Yetiştiricileri Birliği’ni ziyaret ederek yeni iş birlikleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İzmit Çarşısı ekibi, Kocaeli Arı Yetiştiricileri Birliği’ni ziyaret etti. Kocaeli Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yılmaz ile bir araya gelen İzmit Çarşısı ekibi, birlik ve çarşı arasındaki bağları kuvvetlendirmek amacıyla yapılabilecek iş birlikleri hakkında fikir alışverişinde bulundu. Birlik olarak Kocaeli genelinde 500’ü aşkın üyelerinin olduğunu belirten Hüseyin Yılmaz, İzmit Çarşısı ile yakından ilgilendiklerini ve iş birliklerine açık olduklarını dile getirdi.

Bal ve arıcılık ile geçimini sağlayan birlik üyeleri için İzmit Çarşısı’nda gerçekleşen eğitimlerin faydalı olabileceğinin altını çizen Yılmaz, İzmit Çarşısı ile tüm Türkiye’ye ulaşabilme imkanı yakalayacak olmalarının kendileri için büyük fırsat olduğunu dile getirdi.