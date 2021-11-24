İzmit Çarşısı üreticilerinden Öğretmenler Günü’ne özel hediye kutusu

İzmit Çarşısı üreticilerinden beş kadın üretici, güçlerini birleştirerek özel günlere göre farklı konseptlere uyarlayacakları hediye kutuları oluşturuyorlar. Üreticilerin ilk ürünlerinin konsepti Öğretmenler Günü oldu.

Kocaeli’de hediyelik eşya yapan beş kadın girişimci, İzmit Çarşısı’ndaki dayanışma ağından beslenerek bir araya geldi. Her birinin üretim hikayeleri, gelecek kaygısı ve var olma mücadelesi ortak bir paydada birleşti. Üreticiler el emeği ürünlerle yeni fikirler üretmeye başladılar. Bu girişimlerin ilki ise hediye kutuları oldu. Kutu içeriğinde çeşitli çini kahve fincanları, makrome dekorlar, kurabiyeler, doğal balmumu mumlar ve süs eşyalar bulunuyor. Kutu içeriği ise isteğe göre kişiselleştirilebiliyor.