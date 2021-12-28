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İzmit yeni yıla hazır

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İzmit Belediyesi, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılbaşı öncesinde de devasa kar küresini Belsa Plaza önüne getirerek vatandaşlar için renkli görüntüler oluşturdu.

İzmit yeni yıla hazır

İzmit Belediyesi, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılbaşı öncesinde de devasa kar küresini Belsa Plaza önüne getirerek vatandaşlar için renkli görüntüler oluşturdu.

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Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı heyecanı tüm İzmit’i sararken, ilçenin dört bir yanını renklendiren İzmit Belediyesi, geçmiş yıllarda büyük ilgi gören devasa kar küresini yeniden Belsa Plaza önüne getirdi. Belsa Plaza Ana Hizmet Binasının önünü ve Sabri Yalım Parkı’nı düzenleyerek kenti yılbaşı havasına sokan İzmit Belediyesi, kar küresi ile yılbaşı konseptini daha da eğlenceli hale getirdi. Konsepte uygun olarak hazırlanan kar küresi, belediyenin önüne yerleştirildi. Daha önceki senelerde de belediye önüne kurulan ve vatandaşlar tarafından ilgi gören kar küresi, bu yılbaşında da vatandaşların ilgisini çekiyor.

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