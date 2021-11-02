İzmitli karateciler şampiyonada 27 madalya aldı

İzmit Belediyespor Karate Takımı, Sakarya’da düzenlenen Cumhuriyet Kupası Karate Şampiyonası’ndan 27 madalya ile döndü.

İzmit Belediyesporlu karateciler, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Sakarya Arifiye’de düzenlenen Cumhuriyet Kupası Karate Şampiyonası’nda tatamiye çıktı. Arifiye Süleyman Edip Balkır Spor Salonu’nda yapılan şampiyonaya 31 sporcu ile katılan İzmit Belediyespor’da 27 karateci kürsüye çıkmayı başardı. İzmit Belediyespor Karate Takımı, 6 ilden 17 kulüp ve 450 sporcunun yer aldığı şampiyonada 8 altın, 7 gümüş ve 12 bronz kazandı.