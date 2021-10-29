İzmit’te bu akşam Duman grubu sahne alacak

İzmit Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında bu akşam ünlü rock müzik grubu Duman sahne alacak.

İzmit Belediyesi’nin kutlama programları bu akşam ünlü rock müzik grubu Duman grubunun konseriyle devam edecek. Duman, sevilen şarkılarını bu akşam Fuar içi Güneş Sahnesi’nde saat 20.30’da vatandaşlarla birlikte söyleyecek. Bu akşam saat 18.30’da İzmit Belediyesi önünde İzmit Belediyesi bando performansı ve ardından Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu’nun zeybek performansı gerçekleşecek. Saat 19.00’da belediye önünden başlayacak olan fener alayı ve Cumhuriyet yürüyüşü ile yüzlerce vatandaş ellerinde meşalelerle fuar alanına yürüyecek.