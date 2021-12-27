Judocular iller arasında Kocaeli’yi temsil edecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’un judocuları okullar arası şampiyonada mücadele edecek.

Kağıtspor’un başarılı judocuları, Türkiye Judo Liseler Arası Gençler İl Seçmelerinde mücadele etti. 68 okuldan 84 sporcunun katılımıyla Gebze Sporcu Eğitim Merkezinde düzenlenen il seçmesinde Büyükşehir Kağıtspor’un milli judocuları sıkletlerinde ilk 3 dereceyi elde etti. Başarı sağlayan sporcular okullarını ve Kocaeli’yi Liseler Arası Türkiye Şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Spor Şube Müdürü Barış Çoban ve Kocaeli Okul Sporları Şube Müdürü Turgay Bulut müsabakaları yakından izleyerek, dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti.