banner4556

Kadına şiddete karşı yazdığı şiir ödül getirdi

banner4336

Kadına şiddete karşı yazdığı şiir ve hazırlanan klip ile duyarlılığını gösteren sanatçı Abdurrahman Delen, en iyi söz yazarı ödüle layık görüldü.

Kadına şiddete karşı yazdığı şiir ödül getirdi
banner4581

Kadına şiddete karşı yazdığı şiir ve hazırlanan klip ile duyarlılığını gösteren sanatçı Abdurrahman Delen, en iyi söz yazarı ödüle layık görüldü.

banner4575

Türkiye gündemindeki güncel konulara karşı olan duygularını yazdığı şiirler ve yaptığı besteler ile anlatan Abdurrahman Delen, kadın şiddetine karşı dikkat çekmek amacıyla ’Kadınsız Dünya Yaşanmaz Olur’ şiirini kaleme aldı. Çektiği klip ile duyarlılığını gösteren Delen, en iyi söz yazarı ödüle layık görüldü.

Yazdığı şiir ile kadına şiddete dikkat çekmek istediğini dile getiren Abdurrahman Delen, "Kıymetli dostlarım kadın şiddeti dendiğinde ben çok duygulanıyorum. Gerçekten çok üzülüyorum. Artık bu işlere son verelim. Duygulu bakalım eşlerimizi çok sevelim" ifadelerini kullandı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Esenler’de “Kar Şöleni” etkinliği düzenledi
Esenler’de “Kar Şöleni” etkinliği düzenledi
  1. HABERDE İNSAN

banner3841

banner4586

banner4578

banner4616