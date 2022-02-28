Kadınlar kendi aksesuarlarını üretti

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe katılan kadınlar, kendi aksesuarlarını dokuyarak üretti.

Gölcük Belediyesi’nin, kültürel mirası korumak ve unutulmaya yüz tutmuş sanatları yaşatmak amacıyla düzenlediği aksesuar dokuma eğitim programı tamamlandı. Etkinlikte; Balıkesir’den Gölcük’e gelen, somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı sanatçı Ebru Deniz, dokuma aksesuar sanatıyla ilgili kadınlara eğitim verdi. Eğitime katılan kadınlar; kilim dokuma tekniğiyle dokuma kolye, saat kordon, çana askısı gibi aksesuarlar üretti. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de kadınların yaptıkları el ürünlerini dikkatle inceledi. Eğitimlerin sonunda katılımcılara sertifikalarını veren Başkan Sezer, "Balıkesir’den ilçemize gelerek eğitimi gerçekleştiren, somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı sanatçı Ebru Deniz’e ve emeği geçen kültür müdürlüğümüz personellerine çok teşekkür ederim" dedi.