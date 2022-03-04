Kadınlar yaşamlarını tiyatro sahnesine taşıyacak

Gölcük’te yaşayan kadınlar, çocukluktan yetişkinliğe uzanan ilişkilerini interaktif oyunda tiyatro sahnesinde sergileyecek.

Gölcüklü kadınlar, erkeklerle olan diyaloglarını "Tatlı ve Öfkeli" isimli oyun ile tiyatro sahnesine taşıyor. Gölcük Belediyesi ve Gölcük Kent Konseyi iş birliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde sahnelenecek oyunda kadınlar; erkeklerle çocukluktan yetişkinliğe uzanan ilişkilerini interaktif oyunda tiyatro sahnesinde sergileyecek. Gölcük Kent Konseyi Kadın Meclisi üyesi Melek Altun ve Ülkü Subaş’ın oyuncu olarak sahneleyeceği oyun, Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda saat 20.00’da perdelerini açacak. Murat Kaçmaz’ın yazdığı ve Rıfat Kanpara’nın yönetmenliğini yapacağı oyun, Sırf Tiyatro ekibi desteği ile sahnelenecek. Tek perdelik, interaktif yetişkin oyununda hem oyuncular hem de izleyiciler yaşantılarından kesitlerle eğlenceli anlar yaşayacak.