banner4556

Kağıtsporlu judocular madalyalarla döndü

banner4664

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un judocuları, Bosna Hersek’te düzenlenen Avrupa Açık Judo turnuvasından madalyalarla döndü.

Kağıtsporlu judocular madalyalarla döndü
banner4583

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un judocuları, Bosna Hersek’te düzenlenen Avrupa Açık Judo turnuvasından madalyalarla döndü.

banner4336

12-13 Şubat tarihleri arasında Bosna Hersek’te yapılan ve 2024 Paris Olimpiyatlarına puan veren Avrupa Açık Judo turnuvasına, 27 ülkeden 209 erkek, 146 kadın olmak üzere toplam 355 sporcu katıldı. Milli takım adına turnuvada yer alan Kağıtsporlu judocudan +100 kilogramda Münir Ertuğ 2. olarak gümüş madalya, 48 kilogramda Merve Azak 3. olarak bronz madalya ile kürsüde yer aldı. Turnuvada 48 kilogramda mücadele eden Sıla Ersin 5., 52 kilogramda mücadele eden Yaren Kömürcü 7., 90 kilogramda mücadele eden Ömer Kemal Aydın 7. olarak olimpiyat yolunda puan alan sporcular olmayı başardı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Gölcük Hükümet Konağı binasının yıkımına...
Gölcük Hükümet Konağı binasının yıkımına...
  1. KOCAELİ

banner3841

banner4665

banner4577

banner4321

banner4666