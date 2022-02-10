Kağıtspor’un boksörleri başarıyla döndü

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı boksörleri Adana’da düzenlenen Oral Aslan Genç Erkek ve Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası’ndan başarıyla döndü.

31 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında Adana Kozan’da düzenlenen Oral Aslan Genç Erkek ve Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonasında mücadele eden Büyükşehir Kağıtsporlu sporcular, 65 ilden 950 sporcunun katıldığı şampiyonada kürsüde yer aldı. Celal Emircan Bayburtlu, en fazla katılımın olduğu sıklet olan 63,5 kilogramda zorlu rakiplerini tek tek mağlup ederek kürsünün en üst basamağında yer aldı ve kariyerine Türkiye Şampiyonluğu ekledi. Şampiyonada mücadele eden bir diğer mavi beyazlı sporcu Habib İslam Sert, 75 kilogramda ringe çıktı. Kendi sıkletinde iyi maçlar çıkartan sporcu, rakiplerini tek tek eleyerek Türkiye 3’üncüsü olarak, bronz madalya kazandı.