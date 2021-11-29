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Kahveseverler bu festivalde buluşacak

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İzmit Belediyesi öncülüğünde kahveseverleri bir araya getirecek olan Türk Kahvesi Festivali, 4-6 Aralık tarihleri arasında Cumhuriyet Parkı’nda gerçekleşecek.

Kahveseverler bu festivalde buluşacak
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İzmit Belediyesi öncülüğünde kahveseverleri bir araya getirecek olan Türk Kahvesi Festivali, 4-6 Aralık tarihleri arasında Cumhuriyet Parkı’nda gerçekleşecek.

İzmit Belediyesi, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü’nde kahveseverleri Türk Kahvesi Festivalinde bir araya getirmeye hazırlanıyor. 4-5-6 Aralık tarihlerinde Cumhuriyet Parkı’nda gerçekleştirilecek olan festivalde kahveseverlere tam kıvamında, bol köpüklü Türk kahvesi deneyimi yaşatılacak.

Etkinlikler kapsamında kahve tadımları, ikramlar, canlı müzik dinletileri, söyleşiler ve Türk kahvesi atölyeleri gerçekleşecek.

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