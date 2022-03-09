Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Karamürsel 101. Caddenin aydınlatması tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Kocaeli’nin tüm ilçelerinde ulaşım ağında üstyapı çalışmaları yapılıyor. Üst yapı çalışmaları tamamlanarak genişletilen ve asfaltlanan Karamürsel 101. Caddenin aydınlatılmasında elektrik hatları yer altına alındı. Aydınlatma direklerinin de dikildiği cadde yepyeni bir çehreye kavuştu. Karamürsel 101. Caddede aydınlatma çalışmaları kapsamında saha dağıtım kutularının montajı yapıldı. Orta ve alçak gerilim hatları yer altına alınan caddede aydınlatma direkleri dikildi. 750 metrelik caddede üstyapı çalışmaları kapsamında tretuvar kaldırım, betonarme istinat duvarı ve yol genişletme çalışmaları yapılarak cadde baştan aşağı yenilendi. 12 metre genişlikteki 101. Cadde yapılan genişletme çalışmaları sonrası 3 şerit ve 20 metre genişliğe çıkarıldı. 7 bin 500 metreküp kazı yapılan 101. Caddede 2 bin 400 metreküp de taş duvar imal edildi. 2 bin ton asfalt serimi yapılan caddenin her iki tarafına da 5 bin 500 metrekare parke kaldırım yapıldı.