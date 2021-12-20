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Karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışında buzlanma oluşmaması ve yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışında buzlanma oluşmaması ve yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Tüm ilçelerde ve köylerde yol açma ve tuzlama çalışmaları yapan ekipler, gece ve gündüz olmak üzere iki vardiya çalıştı. Gece ve gündüz iki ekip halinde nöbet tutan karla mücadele ekipleri, karın yolda buzlanma oluşturmaması ve araçların yolda kayarak olumsuz durumlara sebep olmaması için 24 saat temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Büyükşehir belediyesi karla mücadele ekipleri, tüm ilçelerde belirlenen noktalarda iş makineleriyle yol tuzlama ve küreme çalışmalarıyla yolları açık tuttu. Köylerde ise büyükşehir belediyesi tarafından dağıtılan traktör kar bıçaklarıyla yollarda kar küreme çalışması yapıldı.

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